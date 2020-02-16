Россияне поставили два мировых рекорда на ЧМ по конькобежному спорту в США

Российские спортсмены Наталья Воронина и Павел Кулижников установили мировые рекорды на чемпионате мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити.

Воронина завоевала золото на дистанции 5 тыс. м, показав результат 6 минут 39,021 секунды, передает ТАСС.

Второе место заняла Мартина Сабликова из Чехии с результатом 6 минут 41,164 секунды. Ее время тоже стало мировым рекордом, но продержался он только до финиша Ворониной. Предыдущий рекорд (6.42,01) также принадлежал Сабликовой.

Кулижников одержал победу на дистанции 1 тыс. м. Он показал время 1 минута 5,697 секунды. Вторым пришел представитель Нидерландов Кьелд Нейс (1.06,730), которому принадлежал прежний рекорд – 1 минута 06,18 секунды.

Кроме того, российская конькобежка Ольга Фаткулина стала второй в забеге на 1 тыс. м.

Мужская сборная России заняла третье место в командной гонке преследования.

Сборная России занимает второе место в неофициальном медальном зачете ЧМ. У России три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Обгоняет россиян команда Нидерландов. У них по четыре золотых и серебряных наград, а также одна бронзовая.