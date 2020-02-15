Украинских браконьеров задержали в Азовском море

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова украинское судно, пытавшееся скрыться с незаконным уловом, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

Там отмечено, что при осмотре судна было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан и орудие лова – ставная сеть, при этом «судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали». В итоге маломерное судно и граждане Украины были доставлены в порт Керчи для проведения разбирательства.

Во время допроса капитан украинского судна, признал факт незаконной ловли рыбы. «Да [признаю факт незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море]», – сказал он, уточнив, что претензий к работе пограничников у него нет.

Он также рассказал, что судно вышло из села Райновка Приморского района Запорожской области Украины.

В марте 2018 года украинские пограничники в Азовском море задержали судно «Норд» под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан бежал с Украины и самостоятельно вернулся в Крым.