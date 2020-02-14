Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе и тему коронавируса

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив напряженную обстановку в сирийском Идлибе и влияние коронавируса на мировую экономику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, вызванной активностью террористических группировок. Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи, из них 1380 человек скончались, 6723 излечились и выписаны из больниц.

В среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском. После этого Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. Тогда же Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику.

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