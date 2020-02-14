Глава австрийской OMV высказался о судьбе «Северного потока – 2»

Европейский рынок нуждается в дополнительных объемах газа из России, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью Bloomberg TV. Он выразил уверенность, что оператор проекта «Северный поток – 2» найдет способ завершить строительство газопровода.

«Если нам придется заменить газ из России более дорогим газом из других источников, мы рискуем конкурентоспособностью европейской промышленности», – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что проект «Северного потока – 2» поддерживается и инвесторами, и правительствами европейских стран, которые заинтересованы в газопроводе.

В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что «Северный поток – 2» будет достроен вопреки сопротивлению США и ряда других стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД