На Украине начали проверку из-за поездки Зеленского в Оман

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку по поводу поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале года, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Депутат выложил в Facebook ответ НАПК на депутатское обращение.

«Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции рассмотрело ваше депутатское обращение относительно непредоставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.», – сказано в письме НАПК.

В агенстве добавили, что после обработки информации в случае наличия оснований применят нормы закона «О предотвращении коррупции».

«Что ж, будем ждать новостей. Судя по темпам развития этой истории, наши органы по борьбе с коррупцией скоро будут знать все про эту аравийскую страну», – добавил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что президент Украины вместе с семьей проводил отдых на побережье Оманского залива. При этом в офисе президента заявляли, что Зеленский в Омане проведет несколько встреч на высшем уровне. После крушения украинского Boeing в Тегеране украинский лидер срочно вернулся в Киев.

При этом позже украинский дипломат Константин Елисеев заявил, что Зеленскому звонил госсекретарь США Майк Помпео, чтобы поинтересоваться, что тот делает в Омане.

Позже сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов заподозрил Зеленского в том, что он вел тайные переговоры с Россией во время визита в Оман.

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