Стало известно о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»

Бронетехника на платформе «Армата» разработки концерна «Уралвагонзавод» (входит в Росте») пользуется повышенным интересом иностранных заказчиков, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов в ходе рабочей поездки в Томск.

«Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, но мы должны пройти соответствующие процедуры, определенные законом, после этого говорить о поставках за рубеж», – передает ТАСС ответ Потапова на вопрос об экспортных перспективах «Арматы».

В начале февраля Потапов сообщал, что поставки бронетехники на платформе «Армата» в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.

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