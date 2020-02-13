Эксперт объяснил критику Россией резолюции СБ ООН по Ливии

«Для простых ливийцев Совбез ООН это орган, который позволил НАТО разбомбить их страну. Поэтому в Ливии его резолюция – не авторитет и не будет иметь никакого эффекта», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Чупрыгин, комментируя решение Совбеза ООН принять резолюцию по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции.

«История миссии ООН в Ливии достаточно долгая, – сказал старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Чупрыгин. – Все началось практически сразу после убийства Муаммара Каддафи и тянется, с перерывами, до сих пор. При этом ни первый спецпредставитель ООН по Ливии Бернардино Леон, ни Мартин Коблер, в заслугах которого такой, я бы сказал, сомнительный успех, как Схиратское соглашение, ни нынешний спецпредставитель Гасан Саламе, на которого возлагались большие надежды, не смогли ничего сделать».

Поэтому и нынешняя резолюция Совета безопасности, это размахивание палкой по воздуху, отметил собеседник. По его мнению, она не способна оказать никакого влияния на ситуацию. «Давно известно, и сейчас об этом только ленивый не говорит на каждом углу, что миссия ООН в Ливии провалилась окончательно», полагает Чупрыгин.

В четверг стало известно, что Совбез ООН принял предложенную Великобританией резолюцию по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции. При голосовании по документу Россия воздержалась, остальные 14 стран СБ поддержали документ. Постпред Ливии при ООН Тахер ас-Сунни, представляющий международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, назвал британскую резолюцию своевременной.

Как сообщил ТАСС, в проекте резолюции содержалось требование ко всем странам – членам ООН соблюдать условия оружейного эмбарго в отношении Ливии – в том числе прекратив любую поддержку наемного военного контингента и выведя весь военный наемный контингент. Проект резолюции также призывает все страны не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые его усугубляют.

По словам востоковеда Андрея Чупрыгина, уже всем стало понятно, что ни ливийские противоборствующие стороны, ни их внешние спонсоры и участники процесса, не обращают никакого внимания на «телодвижения» ООН.

«Более того, для среднестатистического ливийца Совет Безопасности ООН это тот самый орган, который позволил НАТО разбомбить его страну, в свое время приняв резолюцию о «свободном небе». Кроме того, все видят, что та же самая ООН за все эти годы не смогла даже осуществить эмбарго на поставку вооружений и военной техники в Ливию. Запрет игнорируют и Объединенные Арабские Эмираты, и все другие участники процесса», – подчеркнул Чупрыгин.

Поэтому Россия воздержалась от голосования по резолюции Совбеза, продолжил он. «Какой смысл голосовать решение, которое не будет иметь никаких последствий «на земле»? В Ливии требуются действия другого характера, которые на сегодняшний день никто не в состоянии предпринять из-за серьезного различия в геополитических интересах участников. И Россия говорила об этом неоднократно – и во время московского совещания и на конференции по Ливии в Берлине», – напомнил эксперт.

«Если говорить о требовании вывести из Ливии весь наемный контингент, то, во-первых, Совбез ООН не имеет никакого отношения к регулированию международного права. Он может выразить желание сторон, проголосовавших за его резолюцию, – подчеркнул Чупрыгин. – Частные военные компании (ЧВК) работают на основе двусторонних коммерческих договоров, причем не всегда между государствами, а очень часто между различными организациями. Поэтому Совбез ООН не имеет ни возможностей, ни мандата запретить одной ЧВК заключить договор с другой частной компанией, если договор не нарушает правил ведения коммерческой деятельности на этой территории».

Другой вопрос, что принятие резолюции Совбеза о ЧВК говорит о том, что эта организация, хоть и, стесняется сказать об этом вслух, признает: на территории Ливии отсутствует центральное легитимное с юридической точки зрения и признаваемое населением правительство, которому Совбез мог бы диктовать условия, подчеркнул эксперт. И поэтому все кому не лень могут заключить договор с ЧВК, и устроить междусобойчик, который внесет еще большую смуту в уже существующую ситуацию. Резолюция связана именно с этим, а не с реальным наличием на территории страны частных военных компаний и наемников, заметил Чупрыгин.

«Все эти годы в Ливии воевало множество ЧВК из разных стран мира. И французы, и итальянцы, которые под видом охраны своего госпиталя в Мисурате, привезли в Ливию достаточно серьезный военный контингент, и Blackwater американского бизнесмена Эрика Принса работали за деньги, которые им платили ОАЭ, да и сами офицеры армии ОАЭ служили операторами беспилотников на стороне Халифы Хафтара. Там много кто был и остается. И все об это молчали», – подчеркнул собеседник.

Совбез отреагировал на это только сейчас, потому что последнее выступление Гасана Саламе было отчаянным криком души. Спецпредставитель ООН во всеуслышание заявил, что международное сообщество в отношении Ливии не делает ничего. «Однако такая резолюция Совета безопасности, повторюсь, не способна что-либо изменить», – резюмировал Чупрыгин.

Как сообщалось ранее, Россия настоятельно убеждала не торопиться с принятием резолюции Совета безопасности ООН по Ливии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Великобритания, напротив, стремилась к скорейшему принятию резолюции, отмечает ТАСС. Ливийцы только начали диалог в рамках переговоров в Женеве, пояснил Небензя. На прошлой неделе сообщалось, что военный комитет Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта достиг прогресса в переговорах в Женеве.

«Именно в рамках их диалога и должны быть сформированы параметры прекращения огня, о котором говорится в Берлинском коммюнике», – подчеркнул российский представитель в ООН. «Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса... Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем», – подчеркнул Небензя.

В четверг также стало известно, что Африканское командование вооруженных сил США считает, что Россия и Китай представляют угрозу для США на африканском континенте. Ранее в Госдепе и Пентагоне прямо обвинили Россию в срыве спецопераций США в Ливии.

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