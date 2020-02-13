Эксперт объяснил критику Россией резолюции СБ ООН по Ливии

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13 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Турецкая армия в Идлибе попала в опасную западню

Эрдоган обещает без колебаний дать приказ ударить по целям, которые «представляют угрозу»Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Эрдоган заявил: Анкара готова сбивать самолеты, угрожающие безопасности турецких военных в Идлибе. С учетом того, что в этом регионе возможно появление только российской и сирийской авиации, это можно расценивать как прямую угрозу Москве и Дамаску. Но в реальности положение турецких войск в Идлибе таково, что даже истощенная годами войны армия Асада может нанести по ним сокрушительный удар. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Подштопать дыры, чтобы наше не утекало, а чужое – не заходило

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Мы должны продвигать свою повестку в социальных сетях, формировать смыслы. Но и ограничивать контрпропаганду тоже. У граждан должен быть выбор – кому верить, чью «картину мира» принимать или отвергать. Подробности...
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Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...
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Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

Михаил Магид, публицист
Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Эксперт объяснил критику Россией резолюции СБ ООН по Ливии

                 13 февраля 2020, 11:42
              Фото: STR/EPA/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              «Для простых ливийцев Совбез ООН это орган, который позволил НАТО разбомбить их страну. Поэтому в Ливии его резолюция – не авторитет и не будет иметь никакого эффекта», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Чупрыгин, комментируя решение Совбеза ООН принять резолюцию по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции.

              «История миссии ООН в Ливии достаточно долгая, – сказал старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Чупрыгин. – Все началось практически сразу после убийства Муаммара Каддафи и тянется, с перерывами, до сих пор. При этом ни первый спецпредставитель ООН по Ливии Бернардино Леон, ни Мартин Коблер, в заслугах которого такой, я бы сказал, сомнительный успех, как Схиратское соглашение, ни нынешний спецпредставитель Гасан Саламе, на которого возлагались большие надежды, не смогли ничего сделать».

              Поэтому и нынешняя резолюция Совета безопасности, это размахивание палкой по воздуху, отметил собеседник. По его мнению, она не способна оказать никакого влияния на ситуацию. «Давно известно, и сейчас об этом только ленивый не говорит на каждом углу, что миссия ООН в Ливии провалилась окончательно», полагает Чупрыгин.

              В четверг стало известно, что Совбез ООН принял предложенную Великобританией резолюцию по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции. При голосовании по документу Россия воздержалась, остальные 14 стран СБ поддержали документ. Постпред Ливии при ООН Тахер ас-Сунни, представляющий международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, назвал британскую резолюцию своевременной.

              Как сообщил ТАСС, в проекте резолюции содержалось требование ко всем странам – членам ООН соблюдать условия оружейного эмбарго в отношении Ливии – в том числе прекратив любую поддержку наемного военного контингента и выведя весь военный наемный контингент. Проект резолюции также призывает все страны не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые его усугубляют.

              По словам востоковеда Андрея Чупрыгина, уже всем стало понятно, что ни ливийские противоборствующие стороны, ни их внешние спонсоры и участники процесса, не обращают никакого внимания на «телодвижения» ООН. 

              «Более того, для среднестатистического ливийца Совет Безопасности ООН это тот самый орган, который позволил НАТО разбомбить его страну, в свое время приняв резолюцию о «свободном небе». Кроме того, все видят, что та же самая ООН за все эти годы не смогла даже осуществить эмбарго на поставку вооружений и военной техники в Ливию. Запрет игнорируют и Объединенные Арабские Эмираты, и все другие участники процесса», – подчеркнул Чупрыгин.

              Поэтому Россия воздержалась от голосования по резолюции Совбеза, продолжил он. «Какой смысл голосовать решение, которое не будет иметь никаких последствий «на земле»? В Ливии требуются действия другого характера, которые на сегодняшний день никто не в состоянии предпринять из-за серьезного различия в геополитических интересах участников. И Россия говорила об этом неоднократно – и во время московского совещания и на конференции по Ливии в Берлине», – напомнил эксперт.   

              «Если говорить о требовании вывести из Ливии весь наемный контингент, то, во-первых, Совбез ООН не имеет никакого отношения к регулированию международного права. Он может выразить желание сторон, проголосовавших за его резолюцию, – подчеркнул Чупрыгин. – Частные военные компании  (ЧВК) работают на основе двусторонних коммерческих договоров, причем не всегда между государствами, а очень часто между различными организациями. Поэтому Совбез ООН не имеет ни возможностей, ни мандата запретить одной ЧВК заключить договор с другой частной компанией, если договор не нарушает правил ведения коммерческой деятельности на этой территории».

              Другой вопрос, что принятие резолюции Совбеза о ЧВК говорит о том, что эта организация, хоть и, стесняется сказать об этом вслух, признает: на территории Ливии отсутствует центральное легитимное с юридической точки зрения и признаваемое населением правительство, которому Совбез мог бы диктовать условия, подчеркнул эксперт. И поэтому все кому не лень могут заключить договор с ЧВК, и устроить междусобойчик, который внесет еще большую смуту в уже существующую ситуацию. Резолюция связана именно с этим, а не с реальным наличием на территории страны частных военных компаний и наемников, заметил Чупрыгин. 

              «Все эти годы в Ливии воевало множество ЧВК из разных стран мира. И французы, и итальянцы, которые под видом охраны своего госпиталя в Мисурате, привезли в Ливию достаточно серьезный военный контингент, и Blackwater американского бизнесмена Эрика Принса работали за деньги, которые им платили ОАЭ, да и сами офицеры армии ОАЭ служили операторами беспилотников на стороне Халифы Хафтара. Там много кто был и остается. И все об это молчали», – подчеркнул собеседник.

              Совбез отреагировал на это только сейчас, потому что последнее выступление Гасана Саламе было отчаянным криком души. Спецпредставитель ООН во всеуслышание заявил, что международное сообщество в отношении Ливии не делает ничего. «Однако такая резолюция Совета безопасности, повторюсь, не способна что-либо изменить», – резюмировал Чупрыгин.

              Как сообщалось ранее, Россия настоятельно убеждала не торопиться с принятием резолюции Совета безопасности ООН по Ливии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Великобритания, напротив, стремилась к скорейшему принятию резолюции, отмечает ТАСС. Ливийцы только начали диалог в рамках переговоров в Женеве, пояснил Небензя. На прошлой неделе сообщалось, что военный комитет Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта достиг прогресса в переговорах в Женеве.

              «Именно в рамках их диалога и должны быть сформированы параметры прекращения огня, о котором говорится в Берлинском коммюнике», – подчеркнул российский представитель в ООН.  «Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса... Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем», – подчеркнул Небензя.  

              В четверг также стало известно, что Африканское командование вооруженных сил США считает, что Россия и Китай представляют угрозу для США на африканском континенте. Ранее в Госдепе и Пентагоне прямо обвинили Россию в срыве спецопераций США в Ливии.

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