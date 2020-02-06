Военный комитет Ливии заявил о прогрессе в переговорах

Военный комитет Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта достиг прогресса в Женеве, сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе.

«Достигнут прогресс по многим важным вопросам», – сказал представитель ООН, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что работа пока не завершена, комитет прорабатывает несколько пунктов, вызывающих разногласия между делегациями.

Из-за каких пунктов возникли разногласия, Саламе не уточнил.

Отмечается, что военный комитет Ливии в Женеве ведет работу с понедельника.

Напомним, в январе к контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника. Между тем, на прошлой неделе Анкара заявила, что не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие.

16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы ПНС.