Французский фигурист ответил Костомарову на слова о «голубом» катании

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, ответил на критику российского олимпийского чемпиона Романа Костомарова, сообщили СМИ.

Сизерон посмеялся над замечаниями Костомарова и пообещал внимательнее изучить их.

«Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя – разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки», – передает «Бизнес Online» слова Сизерона.

Ранее Костомаров в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал катание Сизерона и назвал катание француза «голубым».