Трамп назвал фаворита предвыборной гонки среди демократов

Президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп во время встречи с президентом Эквадора Ленином Морено назвал фаворита предвыборной гонки среди сторонников Демократической партии США.

Американский лидер выразил мнение, что «сейчас определенно преимущество у [сенатора от штата Вермонт] Берни Сандерса», у которого, по словам Трампа, «очень хорошо идут дела», передает ТАСС.

«Я думаю, что людям нравится его программа, он энергичен, и его сторонники энергичны. Им нравится его программа, однако большому числу людей именно эта программа не нравится», – добавил Трампа и отметил, что готов соперничать с Сандерсом.

Президент США также подтвердил, что готов участвовать в дебатах с тем, кто одержит верх в гонке среди демократов. «Да, конечно, я на самом деле с нетерпением жду этого», – сказал глава Белого дома.

Накануне Трамп оценил своих соперников в президентской гонке.

Ранее Сандерс стал лидером праймериз в штате Нью-Гэмпшир, получив более 25% голосов избирателей. За ним следует бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж.

Первичные выборы в Нью-Гэмпшире служат барометром настроений избирателей на северо-востоке США. Имя соперника Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах будет названо на национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

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