НАТО назвало наступление сирийской армии в Идлибе нападением «на невинных»

Наступление сирийской армии в Идлибе является нападением «на невинных мирных граждан», оно должно быть прекращено, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания совета альянса на уровне министров обороны.

«Ситуация в Идлибе обсуждалась сегодня. То, что мы видим сегодня, это жестокое применение силы и нападения без разбору на мирных граждан. Мы осуждаем это, это для нас неприемлемо», – передает его слова ТАСС.

Он призвал сирийские власти «прекратить эти нападения».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе, однако в Кремле заявили, что сирийская армия наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД