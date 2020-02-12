Глава ФОМ об опросе «Левады»: Доверие - это не напряжение в розетке

Руководитель фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон прокомментировал итоги опроса «Левада-центра», касающиеся уровня доверия к президенту России Владимиру Путину.

«Доверие – это не напряжение в розетке, которое можно померить вольтметром. Если показания разных вольтметров разные, то какие-то из них неисправны. Когда в ходе опроса задается вопрос про доверие, главное – это деление на открытую и закрытую формулировку. Открытая – когда человек сам называет фамилии политиков, которые вызывают у него доверие. Закрытая формулировка – это вопрос, который звучит примерно так: «Вы доверяете или не доверяете, в данном случае – Путину?». И дается карточка, где шкала доверия обозначена, «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю». Эти два вида измерений дают очень разные результаты», – отметил Ослон в разговоре с порталом «Газета.ru».

Он отметил, что есть другие отличия, которые он не озвучивает, чтобы не запутать. Глава ФОМ уточнил, что фонд много лет задавал открытые вопросы, и «там всегда была цифра по Путину от 30 до 40%, может чуть больше».

«По закрытому вопросу она была в разные времена и 60%, и 70%, и даже 80%. То есть отличия очень большие. Эта методика абсолютно аналогична тому, что делают в маркетресерч, когда изучают бренды. Когда люди называют те бренды, которые приходят им в голову, и когда вопрос задается относительно конкретного бренда, чтобы выявить отношение именно к нему», – сказал эксперт.

Он добавил, что цифры по закрытому вопросу о доверии к президенту всегда очень стабильны.

«Начиная с лета 2018-го года – около 60% с небольшими колебаниями, несущественными. До лета 2018-го года цифра была, начиная с 2014-го года около 80%. А до Крыма, до марта 2014 года, она тоже была около 60%. Эта динамика – очень устойчивая. Тогда пенсионная реформа вызвала резкое снижение всех показателей по отношению и к президенту, и к власти, и ко всему остальному. С лета 2018 года цифра 81%», – уточнил Ослон.

Эксперт подчеркнул, что ФОМ не публикует цифры по открытому вопросу и проводит такие исследования крайне редко, поскольку «этот вопрос очень неустойчивый, и текущее состояние умов, актуальная повестка вызывает довольно резкие перепады»

«Было время, когда «Независимая газета» два раза в месяц публиковала сообщения о падении рейтинга Путина, поскольку одну неделю рейтинг поднимался, а вторую он падал. Поэтому через неделю снова появлялась информация, что рейтинг опять упал. Были попытки объяснить, что этот вопрос сильнейшим образом колеблется по своей природе, поскольку апелляция идет к памяти – а не к реакции на то, что предъявляется здесь и сейчас, как в закрытом вопросе. Мы перестали его [открытый вопрос] публиковать, перестали задавать, поскольку он не является сколько-нибудь информативным, а скорее техническим», – сказал Ослон.

Он добавил, что вопрос об отношении к личности требует упоминания фамилии личности, чтобы было ясно, о ком идет речь.

«Никаких колебаний, изменений, заслуживающих внимания, за эти полтора года – половину 18-го и весь 19-й год – по вопросам доверия и оценке деятельности Путина – не было, за исключением того, что происходит под влиянием случайных причин, в том числе и погоды», – заключил Ослон.