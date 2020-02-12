В СПЧ усомнились в пользе запрета на работу бывших заключенных таксистами

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12 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг

Возобновление закупки российской нефти Белоруссией – лишь вопрос времени Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Белоруссия начала отбирать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба», что снижает объемы прокачиваемого по трубе топлива. Пока белорусы не затронули транзитные трубы, по которым российская нефть идет в Европу. Каков будет следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть?  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Зачем Макрон возрождает «Веймарский треугольник»

Макрон решил подготовить новую концепцию единой ЕвропыФото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Выход Британии из состава ЕС создал вакуум, который решил заполнить президент Франции Эммануэль Макрон. Он взялся реанимировать формат «Веймарского треугольника» в составе Парижа, Берлина и Варшавы, которая должна заменить Лондон. Но насколько этот проект жизнеспособен в нынешних реалиях и чем он опасен для России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

Михаил Магид, публицист
Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
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США перехватывают у России религиозную повестку

Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
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Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Человек, распоряжающийся казенными миллионами, миллиардами, а временами даже триллионами, постоянно подвергается искушению присвоить хотя бы часть из них. Это совершенно неискоренимое свойство человеческой природы. Подробности...
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              В СПЧ усомнились в пользе запрета на работу бывших заключенных таксистами

                 12 февраля 2020, 13:50
              Фото: Краснова Александра/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              С одной стороны, запрет осужденным за тяжкие преступления перевозить людей обеспечивает гражданам своего рода безопасность, с другой – это ущемление прав человека, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

              Министерство транспорта предлагает запретить ранее осужденным за изнасилование, убийство или терроризм работать водителями общественного транспорта или такси. Законопроект планируется внести в Госдуму в октябре текущего года.

              «С одной стороны я понимаю авторов законопроекта в том, что транспорт - это сфера повышенной опасности, водитель отвечает за здоровье и безопасность людей, очень много ДТП, трагических случаев в этой сфере. Водители засыпают, порой агрессивно себя ведут, поэтому должны быть очень строгие требования к представителям данной профессии. Но есть и вторая сторона медали: у нас есть немало случаев, когда граждане, получившие приговор, обжалуют их, и на это уходят годы. В этот период человек что, не может работать?» – говорит Брод.

              Также член СПЧ отмечает, что нюансы есть и в других случаях, например, убийство по неосторожности, непреднамеренное убийство. Человек отбывает заслуженное наказание, вышел из мест лишения свободы, но с таким законопроектом для него дороги тоже будут закрыты. Также Брод опасается, что если законопроект все-таки будет одобрен, то начнут расширять перечень «запретных профессий» и в итоге образуется целая категория граждан, которые не смогут быть трудоустроены.

              Адаптация и социализация осужденных после мест лишения свободы – колоссальная проблема, подчеркивает член СПЧ. Отбыв наказание, люди зачастую чувствуют себя чужими, не могут устроиться на работу, потому что общество по большей части отторгает их. Из-за этого вероятен риск рецидивов.

              «Наши законодатели считают: чем жестче и репрессивнее будут наши законы, тем быстрее мы добьемся благополучия граждан. Это ошибочный путь, который не приводит к желаемому результату», – считает Брод.

              Член СПЧ уверен, что подобный закон не понадобится, если усилить контроль за транспортными компаниями, критерии отбора к кандидатам в водители, проводить более тщательные проверки транспортных средств, контролировать соблюдение режима работы, обеспечить достойную заработную оплату.

              На сегодняшний день для людей с судимостью уже действует ряд ограничений. Они не имеют права работать в правоохранительных органах и государственных структурах, преподавать в учебных заведениях, заниматься адвокатской деятельностью, руководить предприятиями финансового сектора, заниматься авиационной безопасностью, частным розыском и охраной.


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