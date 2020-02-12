Жителя Кубани отдали под суд за убийство соседей топором

Житель Кубани пойдет под суд по обвинению в том, что шесть лет назад за отказ купить у него мясо зарубил супругов топором и сжег их дом, сообщили в краевом СК.

«Он обвиняется в убийстве супружеской пары, совершенном в 2014 году в селе Суворовском Усть-Лабинского района, краже ювелирных украшений потерпевшего и уничтожении путем поджога домовладения супругов. Также мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По версии следствия, в феврале 2014 года обвиняемый приехал домой к супружеской паре и предложил приобрести у него мясо.

«Хозяин отказался покупать у обвиняемого мясную продукцию, в связи с чем между ними произошла ссора, перешедшая в драку», – говорится в сообщении.

По данным СУ СК, на помощь мужу во двор вышла женщина, при этом с собой она взяла топор, завладев которым обвиняемый и зарубил супругов, после этого занес тела убитых в дом, поджег его и скрылся.

В ноябре 2018 года фигурант отбывал административное наказание в спецприемнике местного ОМВД, и когда в камеру к нему зашел инспектор, задержанный попытался убежать и ударил полицейского по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму.

«Длительное время лицо, совершившее преступления в отношении супругов из Усть-Лабинского района, установлено не было. Однако... в 2018 году была установлена причастность мужчины к убийству... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК.

В начале февраля бизнесмен зарубил топором компаньона в Нижнем Новгороде.

