Сирийская армия отбила у боевиков микрорайон на юго-западе Алеппо

Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль микрорайон Рашидин-4 на юго-западе Алеппо, откуда боевики регулярно обстреливали жилые кварталы города, сообщило сирийское агентство САНА.

Жертвами обстрелов, которые велись из этого микрорайона, становились десятки мирных жителей, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что сирийская армия полностью очистила от боевиков стратегическое шоссе Дамаск – Алеппо.