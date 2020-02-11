Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке

Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.

Он заявил, что Андерсон сама написала ему и попросила взять ее в жены. В это время 74-летний Питерс был помолвлен с другой женщиной, но ради 52-летней Памелы «бросил все». Брак с Андерсон, по его словам, был для него «своего рода мечтой», рассказал продюсер изданию Page Six.

«Я бросил все ради Пэм. У нее было почти 200 тыс. долларов долгов, по которым она не могла расплатиться, поэтому я оплатил их. И вот благодарность, которую я получил. Нет большего дурака, чем старый дурак», – заметил Питерс.

С актрисой он расстался по смс. «Я осознал, что в свои 74 года хочу простой и спокойной жизни, а не международной любовной интрижки», – сказал он.

Пара тайно поженилась 20 января в Малибу, а уже 1 февраля стало известно об их расставании. С Питерсом актриса встречалась в 1989 году, затем пара рассталась, они возобновили отношения в конце 2019 года.

В 2014 году Памела Андерсон вышла замуж за своего бывшего мужа Рика Саломона, с которым развелась спустя год. Всего актриса была замужем пять раз.