Трамп пригрозил создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Без договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтону нужно создавать «самые мощные» ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.

«Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире», – передает РИА «Новости» слова Трампа на встрече с губернаторами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что человечество оказалось у опасной черты, в том числе из-за разрушения системы контроля над вооружениями.

В середине января Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, но, как сообщалось, представителям России на переговорах так и не удалось понять планы США по СНВ-3.

В январе замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал, чем нынешний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не устраивает Вашингтон.

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