Вандалы осквернили памятник Ватутину в Киеве

В Киеве неизвестные осквернили памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину, установленный в центре города.

В ночь на 10 февраля вандалы облили памятник зеленой краской, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Полицейским удалось задержать 20-летнего киевлянина, причастного к правонарушению.

Памятник Ватутину расположен над его могилой у входа в Мариинский парк, недалеко от правительственного квартала.

Монумент Ватутину неоднократно страдал от действий вандалов. Так, в 2017 году украинские националисты в Киеве повесили на него табличку «Палач, уничтоженный украинскими националистами».

Николай Ватутин - Герой Советского Союза, генерал армии, под командованием которого 1-й Украинский фронт провел Киевскую наступательную операцию, благодаря чему 6 ноября 1943 года Киев освободили от немецко-фашистских захватчиков. Ватутин погиб от рук националистов из Украинской повстанческой армии* (запрещена в России), которые 29 февраля 1944 года обстреляли его машину.