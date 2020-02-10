Захарова рассказала о требованиях к современным дипломатам

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как изменилась работа современного дипломата и какими навыками он должен обладать.

«Мне кажется, все изменилось. Мир находится в развитии, в том числе меняется и дипломатия. Меняется она и в сторону того, что человек должен быть более коммуникабельным не только в межличностном общении, но и в социальных сетях», – сказала Захарова в интервью Первому каналу.

По ее словам, самым главным является то, что дипломат, выезжающий за рубеж, становится «универсальным специалистом».

«Если раньше человек, который работал за рубежом в посольстве, генконсульстве, постпредстве при международной организации, все-таки держался какой-то одной узкой специализации, то сегодня он должен действительно уметь все», – заявила Захарова.

В частности, дипломату нужно знать «международное право, страну, языки, уметь общаться в социальных сетях, давать интервью, объяснять позицию и свою точку зрения».

При этом Захарова считает, что дипломат должен еще и уметь отвечать агрессивным оппонентам и находить возможный компромисс. Также представитель МИД рассказала о суевериях у дипломатов.

«Я всем своим коллегам советую не говорить, мол, затишье, что-то скучно стало, спокойно, ничего не происходит. Нужно эти моменты переживать очень тихо и ценить, когда в мире мир и спокойствие, ни в коем случае не делать что-то, что может его спугнуть», – сказала она.

День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля с 2002 года.

Ранее президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России и отметил нарастающую турбулентность международной обстановки.