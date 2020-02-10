Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника и отметил нарастающую турбулентность международной обстановки.

«Российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищала и защищает интересы Отечества. Продолжая славные традиции предшественников, вы с честью выполняете свой долг, достойно решаете непростые и ответственные внешнеполитические задачи», – говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Президент отметил, что благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться стабилизации обстановки в Сирии и запустить межсирийский конституционный процесс. Кроме того, значительные результаты достигнуты в деле развития евразийской интеграции и внешних связей Евразэс, а также союзнических отношений в рамках ОДКБ. Путин также обратил внимание, что укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, другими странами Евразии, с государствами Латинской Америки, на новый уровень выведен диалог со странами Африки.

«Вместе с тем международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка. В этих целях следует в полной мере использовать наши позиции в Совете Безопасности ООН, возможности, которые дает России текущее председательство в ШОС и БРИКС, участие в «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних структурах», – указал глава государства.

Он призвал наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. Также, отметил Путин, «безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы».

Президент пожелал сотрудникам министерства новых профессиональных успехов, а уважаемым ветеранам – доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.