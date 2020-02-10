В РАН указали на противоречивую политику Норвегии на Шпицбергене

Российские ученые сталкиваются с трудностями на Шпицбергене из-за противоречивой политики Норвегии, заявил зампредседателя научного совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антарктики РАН Владимир Павленко.

По его мнению, власти Норвегии ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген, передает «НСН».

«Последние несколько лет власти Норвегии ограничивают российских ученых к территориям архипелага вне тех зон, которые принадлежат России. Я имею в виду поселки Пирамида, Баренцбург. Вне их ограничены исследования не только полезных ископаемых и природных ресурсов, но и наших археологов, историков, биографов», – отметил Павленко.

По его словам, ученые, с которыми он поддерживает деловые отношения, не испытывают проблем только на подконтрольных России территориях.

Политика норвежских властей на архипелаге Шпицберген является преградой на пути к расширению контактов в области фундаментальных исследований Арктики, отметил ученый.

Ранее российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Претензии российской стороны связаны с распределением заявок на пользование ресурсами острова.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге, и чем важен он для нашей страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД