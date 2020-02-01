В Башкирии мужчина избил беременную женщину-врача

Беременная женщина-врач пострадала от нападения мужчины в Нефтекамской больнице в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. <...> От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. К глубокому сожалению, под угрозой ее будущий ребенок», – написал Забелин в Instagram.

Следственные органы Башкирии организовали проверку. В сообщении на сайте СУ СК России по региону отмечено, что инцидент произошел 31 января 2020 года.

«Следователям предстоит осмотреть место происшествия, опросить очевидцев, назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, установить все причины и условия, способствующие произошедшему, в ходе проверки действиям нападавшего будет дана правовая оценка», – сказано в сообщении ведомства.

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