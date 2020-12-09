Рогозин поспорил с Поклонской о помощи Илона Маска Крыму

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать технологии, разработанные в Роскосмосе, для опреснения воды в Крыму.

«А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия – это Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?» – написал Рогозин, комментируя публикацию в Twitter депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая предложила американскому предпринимателю Илону Маску переехать в Крым и решить в регионе проблему с водой.

Она ответила на это, что ей все равно, кто круче – Маск или Рогозин. «Я за то, чтобы у людей была чистая вода и качественные продукты», – подчеркнула депутат.

Гендиректор Роскосмоса также пригласил Поклонскую на московские предприятия госкорпорации, на которых имеются апробированные технологии водоочистки. «Приглашения вам уже отправлены. Приезжайте. Готовы оперативно помочь», – написал он. Депутат в свою очередь приняла приглашение. «Приглашение, конечно, принимаю и надеюсь на заинтересованность Крыма в данном вопросе», – написала она.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.