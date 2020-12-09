Путин заявил о превышении инфляцией целевого ориентира ЦБ

Инфляция в России поднялась выше целевого ориентира Центробанка, это произошло из-за ряда объективных факторов, заявил президент Владимир Путин.

«В последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Центрального банка. По итогам ноября в годовом выражении – 4,4% сейчас, а целевой ориентир был где-то в районе 4%», – сказал глава государства, передает ТАСС.

К числу объективных факторов президент отнес закрытие предприятий в пандемию и ослабление рубля, сообщает РИА «Новости».

Также Путин указал, что доходы россиян снизились, рынок труда испытывает нагрузку, а цены на базовые продукты растут.

Вместе с тем он подчеркнул, что все инструменты сдерживания роста цен известны, необходимо реагировать своевременно. «Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. Я думаю, что мы сегодня в ходе нашей встречи все эти вопросы спокойно, в спокойном режиме должны рассмотреть. При этом я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты и, самое главное, должен быть достигнут результат», – отметил президент.

Ранее в ходе совещания президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.