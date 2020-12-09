Гинцбург сказал, кто устойчив к коронавирусу

Люди, имеющие высокий уровень интерферонов, могут быть условно устойчивыми к коронавирусу, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я в первый раз слышу о природной резистентности к коронавирусу. Естественно, она может быть у тех людей, у которых высокий уровень всех интерферонов, в том числе и альфа интерферонов в первую очередь. Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

По его словам, таких людей можно условно считать устойчивыми, причем не только к коронавирусу, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. Однако гарантии, что интерферон будет вырабатываться стабильно на достаточно высоком уровне нет.

Специалист также отметил, что единственная защита, которая стабильно действует, – это та защита, которая возникает в результате вакцинации. «А интерферона сегодня больше, завтра меньше», – добавил Гинцбург.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Неделю назад президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.