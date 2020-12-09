Кремль пообещал принять меры после ЧП с «самолетом Судного дня»

После хищения оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 – воздушного командного пункта, который называют «самолетом Судного дня», будут сделаны выводы, а также приняты меры, чтобы подобные ситуации не повторялись, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли усилена охрана подобных объектов.

«Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», – заверил он.

Песков затруднился ответить на вопрос, имеет ли ФСО отношение к охране таких бортов. «Я не могу вам сказать точно – это или Минобороны или ФСО», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80, злоумышленники выкрали с борта радиостанции. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей.

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».