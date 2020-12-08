Названа стоимость охраны аэродрома, на котором обворовали «самолет Судного дня»

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (Ростовская область) потратил 24,1 млн рублей на охрану аэродрома, где на днях был вскрыт грузовой люк и украдена аппаратуру из «самолета Судного дня», следует из данных портала госзакупок.

Согласно данным портала госзакупок, в апреле текущего года компания провела закупку у единственного поставщика на «оказание услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры аэродрома Таганрог (Южный) ПАО ТАНТК Бериева» на сумму в 24,1 млн рублей.

«Единственный поставщик ФГУП «УВО Минтранса России» определен на основании Постановления Правительства РФ №42 от 01.02.2011 года», – говорится в документации, передает РИА «Новости».

С ведомственной охраной был заключен договор с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. «Осуществлять защиту объекта от актов незаконного вмешательства, принимать меры к пресечению преступлений и административных нарушений, направленных на причинение вреда здоровью работников и иных лиц, находящихся на объекте, а также имуществу заказчика», – описана в проекте договора одна из задач охраны.

Согласно материалам закупки, в обязанности исполнителя договора входит обеспечение в аэропорту восьми круглосуточных постов охраны. Прилагается также описание дислокации постов и функции каждого из них.

Ранее стало известно, что на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80, злоумышленники выкрали с борта радиостанции. О похищении сообщил глава службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева».

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».

ТАНТК имени Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов спецназначения.