В Таганроге обокрали «самолет Судного дня»

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80, злоумышленники выкрали с борта радиостанции, сообщают СМИ.

О похищении сообщил глава службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева» Владимир К еще 4 декабря, передает РЕН ТВ.

Глава службы сообщил, что рано утром при осмотре самолета были найдены следы вскрытия грузового люка, отмечает телеканал. Из самолета исчезли 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти других блоков.

«Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы», – пояснил собеседник канала.

На крыше грузового люка и в одном из отсеков самолета сняли отпечатки пальцев предполагаемых злоумышленников. В отсеках нашли отпечатки следов обуви.

В 2019 году в Папуа-Новой Гвинее восемь вооруженных человек захватили самолет авиакомпании Tropicair. Злоумышленники долетели до неиспользуемого аэропорта и скрылись с грузом.