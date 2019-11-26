Грузовой самолет ограбили в Папуа-Новой Гвинее

В Папуа-Новой Гвинее группа вооруженных людей из восьми человек захватила самолет авиакомпании Tropicair, приземлилась на неиспользуемом аэропорте и скрылась с грузом, сообщают СМИ.

Происшествие случилось на аэродроме в Гасмате, на юге острова Новая Британия, где борт производил заправку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Согласно данным авиакомпании, после захвата судна преступники заставили пилота приземлиться на неиспользуемом аэродроме. На борту не было пассажиров.

«После прибытия на аэродром вооруженные люди украли багаж и груз, который находился на борту самолета, и сбежали», – сказал представитель перевозчика Мэтью Брутналл.

Капитан борта не пострадал, самолет не получил повреждений.

В местной полиции уточнили, что на данный момент проводится расследование инцидента. Представитель правоохранительных органов Джон Миди заявил, что у полиции нет сведений об украденном грузе.

Аэропорт, где произошло ограбление, находится в труднодоступной части острова.

В январе пассажир рейса Сургут – Москва пытался проникнуть в кабину пилотов и заставил изменить курс самолета на Афганистан. При этом он заявлял, что у него якобы есть оружие.

Командир Boeing решил посадить воздушное судно в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки, где подозреваемого задержали.