Стало известно, как коронавирус влияет на глаза

Боли в глазах могут указывать на раннюю стадию коронавируса и являются одним из значимых симптомов возникновения заболевания, заявили ученые из Великобритании.

Первое специализированное исследование, посвященное глазным проявлениям при коронавирусной инфекции опубликовано в журнале BMJ Open Ophthalmology, передает РИА «Новости».

Медики провели опрос среди пациентов с подтвержденным коронавирусом и составили список ранних симптомов, указывающих на COVID. Под наблюдением ученых оказались 83 пациента, которые оценивали свое состояние до и после болезни.

Чаще всего они жаловались на усталость (90%). Лихорадка мучила 76% опрошенных, а у 70% отмечалась потеря вкуса и обоняния. Сухой кашель наблюдался у 66%. В то же время большинство респондентов – 81% – упомянули, что на ранней стадии COVID-19 у них были проблемы с глазами. Из них 18% указывали на светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17% – на зуд, и 16% – на боли в глазах. При этом ни один из пациентов не говорил о слизистых выделениях или рези в глазах, которые указывают на бактериальную инфекцию.

«Важно, чтобы глазные боли были включены в список симптомов COVID-19, а термин «конъюнктивит» нужно заменить, чтобы отличать их от симптомов других инфекций, например, бактериальных, которые проявляется в виде слизистых выделений или «песка» в глазах», – заявил руководитель исследования, профессор Шахин Пардхан.

Ранее врач-терапевт Елена Селькова заявила, что потеря обоняния, возникшая не в результате заражения коронавирусом, может свидетельствовать о развитии серьезного хронического заболевания.