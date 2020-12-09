После смерти брата главы администрации правительства Дагестана возбудили дело

После гибели брата главы администрации правительства Дагестана Виталия Гасанова возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК по республике.

«Следственными органами Следственного комитета по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), по факту обнаружения 8 декабря 2020 года в пойме реки в микрорайоне Кривая Балка города Махачкалы тела мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области грудной клетки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент следователи проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, а также причастных лиц.

Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что речь идет о брате главы администрации правительства Дагестана Виталии Гасанова. «Основная версия – убийство», – заявил собеседник.

Ранее источники сообщали, что в дагестанском поселке нашли тело брата руководителя администрации главы и правительства региона, который пропал 4 декабря.