Найдено тело брата руководителя администрации главы и правительства Дагестана

В дагестанском поселке нашли тело брата руководителя администрации главы и правительства региона, пропавшего 4 декабря, сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

«В ходе прочесывания местности в поселке Кривая Балка было обнаружено тело разыскиваемого Виталия Гасанова. При осмотре тела обнаружено небольшое ножевое ранение в грудной клетке. Причина гибели устанавливается», – сказал собеседник ТАСС.

В региональном МВД подтвердили, что было найдено тело с ножевым ранением. «Примерно в 10.30 полицейские обнаружили тело разыскиваемого на берегу реки с признаками насильственной смерти – ножевым ранением в области грудной клетки. Сотрудниками полиции проводится доследственная проверка по данному факту», – отметили в ведомстве.

Там не уточнили, приходится ли погибший родственником Алексея Гасанова.

Ранее МВД Дагестана распространило сведения о пропаже 57-летнего местного жителя Виталия Гасанова с описанием примет, не уточняя родственные связи.

Коллектив администрации главы и правительства Дагестана выразил соболезнования Алексею Гасанову в связи с гибелью его родного брата.

Сам Алексей Гасанов был назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана 10 ноября 2020 года.