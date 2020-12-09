Попова сравнила летальность от коронавируса в России и в мире

Летальность от COVID-19 в России составляет 1,7%, в мире – 2,3%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила об этом на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции по состоянию на сегодняшнюю дату: общее количество заболевших в мире – 67,8 млн, общее количество выздоровевших – 46,7 млн, достаточно высокая определенная летальность – 2,3. В России на сегодняшний день это чуть более 2,5 млн, 1,9 млн выздоровевших, и летальность составляет 1,7%», – сказала она.

Между тем в России начинается третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Кроме того, Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID, «это страны с количеством населения более 10 млн человек».

Попова отметила, что заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения примерно в два раза выше в больших городах по сравнению с показателями в целом по стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.