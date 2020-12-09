Полицейские задержаны в Москве за вымогательство с угрозой возбудить дела о наркотиках

Двое полицейских, вымогавших деньги с угрозами возбудить уголовное дело о наркотиках, задержаны в Москве, их двое сообщников скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Двое оперуполномоченных и двое старших оперуполномоченных во дворе дома на Новгородской улице подошли к мужчине, предъявив служебное удостоверение, под видом оперативно-разыскных мероприятий надели на него наручники, продемонстрировали ему свертки с фольгой с неустановленным веществом и выдвинули ему требование о передаче им 500 тыс. рублей. Они угрожали, что в случае отказа мужчина будет задержан, из его сумки будут изъяты наркотики, и он будет привлечен к уголовной ответственности», – сообщил источник ТАСС.

Двое сотрудников полиции задержаны, им предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. «Еще двое полицейских скрылись, ведется их розыск», – сообщил источник.