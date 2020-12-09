Народный банк Китая (Центробанк) в среду укрепил курс юаня на девять базисных пунктов, до 6,5311 за доллар. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 26 июня 2018 года.

Нынешнее укрепление курса длится шестой рабочий день подряд. По мнению экспертов финансового издания «Сина цайцзин», в среднесрочной перспективе курс юаня, вероятней всего, продолжит укрепляться по отношению к американской валюте и будет держаться в районе отметки 6,5 за доллар, передает ТАСС.

Напомним, 16 сентября ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 9 мая 2019 года. 28 августа ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала 2020 года. Между тем, в мае ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года.