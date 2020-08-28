ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала года

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу укрепил курс юаня на 12 базисных пунктов до 6,8891 за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 23 января текущего года.

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал крепнуть по отношению к американской валюте, передает ТАСС. Нынешнее укрепление курса длится уже четвертый рабочий день подряд.

Как пишет в пятницу агентство Синьхуа, на укрепление юаня влияет восстановление экономики Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, повышение привлекательности юаневых активов, а также ослабление доллара.

Вместе с тем, отмечает агентство, курс юаня по отношению к американской валюте является достаточно гибким и демонстрирует двунаправленную волатильность.

Напомним, в мае ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года.