Американские биологи признали зачатие от трех родителей безопасным

Ученые из США подтвердили безопасность процедуры «зачатия ребенка от трех родителей», проследив за жизнью нескольких поколений обезьян, сообщила пресс-служба Университета науки и здоровья штата Орегон со ссылкой на статью в журнале Human Reproduction.

«Нас всегда волновал вопрос долгосрочной безопасности подобной процедуры, в том числе то, приводит ли она к появлению негативных последствий в преклонные годы жизни», – приводит пресс-служба вуза слова профессора Университета науки и здоровья штата Орегон в Портланде (США) Шукрата Миталипова, передает ТАСС. По словам профессора, опыты показали, что подобные побочные эффекты отсутствовали как минимум у двух поколений обезьян, появившихся на свет таким образом.

Отмечается, что многие серьезные проблемы в работе организма людей связаны с нарушениями в работе митохондрий, главных «энергостанций» клетки. Эти органеллы уникальны тем, что обладают собственной ДНК, содержащей инструкции по ее сборке и работе. Носители дефектных митохондрий обычно умирают в раннем возрасте, а в некоторых других случаях, к примеру, при развитии синдрома Ли, они становятся бесплодными.

Более десяти лет назад казахстанско-американский биолог Шухрат Миталипов разработал особую методику пересадки генома, которая позволяет извлечь ядерную ДНК из оплодотворенной яйцеклетки с мутантными митохондриями и поместить ее в пустую яйцеклетку со здоровыми «энергостанциями».

Это открытие проложило дорогу для лечения синдрома Ли и других последствий появления мутаций в мтДНК, однако Миталипов и его коллеги не были уверены в том, что эта процедура будет на 100% безопасной для будущих детей. Эти опасения, однако, не помешали проведению первых полулегальных «зачатий ребенка от трех родителей» несколькими группами ученых в Мексике и на Украине во второй половине 2010 года.

Миталипов и его коллеги осудили эти эксперименты и призвали дождаться первых результатов долгосрочной проверки безопасности разработанной ими процедуры, которую его команда начала проводить еще в 2009 году. В рамках этих экспериментов биологи вырастили пять макак-резусов, используя разработанную ими методику переноса ядра, после чего повторили эту процедуру, используя половые клетки этих приматов. Вырастив таким образом несколько поколений обезьян, ученые начали наблюдать за их здоровьем и отслеживать изменения в работе их митохондрий.

Эти наблюдения указали на то, что пересадка ядра оплодотворенной яйцеклетки ни в одном случае не привела к появлению негативных долгосрочных последствий, а также защитила обезьян от развития проблем с работой митохондрий. В среднем, доля материнской мтДНК в их клетках и крови составляла около 3%, что говорит о почти полном отсутствии поврежденных «энергостанций» в клетках новых поколений обезьян.

Анализируя содержимое клеток новых поколений макак, биологи обнаружили в них не только следы «донорских» и «материнских» митохондрий, но обрывки митохондриальной ДНК, унаследованные от отцов этих обезьян.

В прошлом ученые считали, что митохондрии передаются исключительно по материнской линии, так как эти органеллы отсутствуют внутри мужских половых клеток. Наблюдения американских биологов показывают, что каким-то образом отцовские митохондрии или копии их мтДНК могут попадать в зародыш.

Тем не менее, как отметили ученые, саму возможность подобного распространения митохондрий необходимо учитывать как при изучении и лечении болезней, связанных с митохондриями, так и в палеогенетических исследованиях, где мтДНК используется для отслеживания родственных связей между древними животными и изучения истории миграций наших предков.

В 2019 году стало известно о скором рождении ребенка от трех родителей в Греции. Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию ребенка от трех родителей, благодаря которой матерью станет бесплодная жительница Греции.