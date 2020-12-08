Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах и задержание журналистов НТВ

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону Нагорный Карабах, Украину и ситуацию с журналистами НТВ, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались Нагорный Карабах, Украина и [ситуация] со вчерашними журналистами [НТВ]», – сказал источник ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе находится на выходе из горячей фазы: договоренности России, Армении и Азербайджана остановили войну.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.