Лавров заявил, что конфликт в Карабахе выходит из горячей фазы

Конфликт в Нагорном Карабахе находится на выходе из горячей фазы: договоренности России, Армении и Азербайджана остановили войну, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября и которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило и договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем и разблокировать все коммуникации – и хозяйственные, и транспортные», – сказал Лавров перед началом переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном. По его словам, в Москве рады, что свой первый визит за границу в качестве министра иностранных дел Айвазян совершает в Россию, передает РИА «Новости».

«Договорились разблокировать все коммуникации – хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении», – добавил глава МИД.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.