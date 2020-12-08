В Саратове готовятся к открытию театра кукол

В саратовском театре кукол «Теремок» завершили капитальный ремонт, итоги работ высоко оценили журналисты, сообщила пресс-служба министерства культуры Саратовской области.

«В театре укреплен фундамент здания, проведены фасадные и кровельные работы, кардинально обновились машинерия сцены, инженерные коммуникации, система противопожарной безопасности, установлена новая система вентиляции, новые трехкамерные стекла, в зрительном зале появились высококачественные звукопоглощающие панели и удобные кресла», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что до официального открытия театра – 25 декабря еще три недели. Саратовские СМИ первыми увидели каким может быть современный детский театр – легким, мобильным, неформальным, не нравоучительным, говорящим с детьми на понятном языке и на волнующие их темы.

Пресс-служба подчеркнула, что журналисты высоко оценили, как благодаря нацпроекту «Культура», изменилось театральное пространство.

«Новое остекление холла добавило свет и объем. Огромный экран не только сохранил исторический барельеф с Лениным. Современные технологии позволяют транслировать на экране всю виртуальную жизнь театра. Ожила портретная галерея: вместо привычных фото – интерактивные изображения актеров и сцен из спектаклей. После капитального ремонта «Теремок» заиграл новыми красками, дизайнерскими идеями и театральными перевоплощениями», – добавили в министерстве, отметив, что торжественное открытие и премьеру нового спектакля «Клочки по закоулочкам» в учреждении готовят к 25 декабря, но состоятся ли мероприятия, будет зависеть от Роспотребнадзора.

Министр культуры Татьяна Гаранина не исключила, что надзорное ведомство предпишет проводить мероприятия в режиме онлайн.

«Мы готовимся и к этому варианту. Сейчас снимаем спектакли, записываем артистов. Но в случае, если 24 или 25 декабря нам скажут: «Разрешено ограниченное количество зрителей», мы откроем все наши залы, и на всех сценах и театров, и концертных организаций будут новые программы», – сказала Гаранина.

В октябре сообщалось, что здание Екатеринбургского театра кукол решили сделать туристическим арт-объектом, соответствующее решение было принято на заседании комиссии екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.