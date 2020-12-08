Россия вошла в топ-10 по качеству математического образования

Россия вошла в число лидеров по качеству школьного математического и естественно-научного образования в рейтинге международного исследования TIMSS за 2019 год, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Глядя на результаты TIMSS 2019 года, мы можем однозначно сказать, что лидерские позиции российского школьного образования в этом направлении сохраняются, мы остаемся в числе десяти ведущих стран по итогам этого исследования, а места России в рейтинге TIMSS даже несколько повысились по сравнению с аналогичным исследованием 2015 года», – цитирует Кравцова РИА «Новости».

Этот успех демонстрирует, что в России школьникам дают качественную фундаментальную подготовку, уверен министр. «Системе образования необходимо направить усилия на то, чтобы, с одной стороны, не потерять ее, а с другой – придать системе общего образования большую практическую направленность, научить школьников лучше применять полученные знания на практике», – указал он.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что по естествознанию в четвертых классах российские школьники вошли в тройку лидеров с результатом 567 баллов. Они обошли японских школьников и уступили Сингапуру и Южной Корее. Российские ученики усилили подготовку в воьсмых классах, и поднялись с седьмого на пятое место.

По математике российские баллы выросли во всех параллелях, добавил глава ведомства.

TIMSS – это международное мониторинговое исследование качества математического и естественно-научного образования в школах. Оно сравнивает уровень и качество знаний учеников четвертых и восьмых классов. Исследование проводится раз в четыре года.

В прошлом рейтинге Россия также заняла место в ТОП-10 стран в рейтинге TIMSS.