Политолог: Закон об иноагентах защитит российские выборы от вмешательства из-за рубежа

В 2021–2024 годах Россия пройдет через большой избирательный цикл. Поэтому необходимо пресечь попытки повлиять на результаты голосования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин. Так он прокомментировал принятие в Думе в первом чтении законопроекта о деятельности физлиц и организаций, которые признаны в России иноагентами.

«В России приняты поправки к Конституции, которые обязывают органы власти защищать суверенитет государства. С другой стороны, мы видим кратное увеличение иностранного финансирования НКО, и это финансирование фактически направлено на вмешательство в наш суверенинет. В этой ситуации вполне логично предположить, что верхняя и нижняя палаты российского парламента выдвинут инициативы для препятствия этому вмешательству», – считает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.

Во вторник Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. Документ предлагает приравнять к иноагентам физических лиц и незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают за нее иностранное финансирование.

Еще одним основанием для причисления к иностранным агентам станет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности». Такое физическое или юридическое лицо должно подать заявление о включении его в список иноагентов. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также из нельзя допускать к государственной тайне.

На прошлой неделе думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате принять законопроект. Мухин, который присутствовал на этом заседании профильного комитета, подчеркнул, что инициативы носят не запретительный, а ограничительный характер. «Это я считаю разумным и даже, может быть, недостаточным, судя по интенсивности попыток внешнего вмешательства», – отметил собеседник.

При этом Мухин отметил, что закон не затронет НКО с иностранным финансированием, чья деятельность не связана с политикой. «Я настаивал на том, чтобы предпринимаемые меры носили точечный, корректирующий характер, а не то, что называется, выплескивали с водой ребенка, – отметил эксперт. – Существует достаточное количество НКО, которые, по форме являясь иностранным агентом, не реализуют попытки политического изменения строя либо не занимаются политической деятельностью. Поэтому этих НКО достаточно ограниченное количество, они все известны». Внимание органов власти, которые будут исполнять эти законодательные изменения, должно быть сосредоточено на правильных, на тех, кто действительно, нарушая Конституцию России, вмешивается в дела суверенного государства, подчеркнул Мухин.

Политолог добавил, что аналогичное законодательство стран Запада, например в США, Великобритании и даже в Австралии, «гораздо жестче нашего». «Вполне вероятно, что принимаемые нами меры будут признаны недостаточными уже в ближайшее время, потому что надвигается большой избирательный цикл 2021 и 2024 годов. И надо быть во всеоружии для того, чтобы избежать попыток влиять на результаты голосования», – подытожил Мухин.

Напомним, что инициаторами стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.