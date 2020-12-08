Украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29

Украинская бригада тактической авиации воздушного командования «Центр» получила модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

«Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем», – сообщается на сайте госконцерна.

Модернизацию систем и оборудования ресурсных показателей самолета осуществили специалисты предприятия «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод».

В частности, на самолет установлена новая авионика и капитально отремонтированы двигатели. По данным пресс-службы, МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс. километров в час, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой.

В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа «воздух-воздух» для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы.

Модернизированный истребитель МиГ-29МУ1 официально принят на вооружение ВС Украины, его могут использовать для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

Ранее командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов заявил, что военно-воздушные силы Украины могут быть ликвидированы в течение ближайших десяти лет, поскольку некоторым самолетам, стоящим на вооружении, уже исполнилось полвека.