Губерниев оценил признание Резцовой в употреблении допинга

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение о том, что трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга во время своей спортивной карьеры.

Губерниев в своем Telegram-канале перепостил сообщение, в котором размещена ссылка на интервью Резцовой Sports.ru. В нем она сообщила, что у спортсменов в то время якобы «брали кровь, выливали в банку, в холодильник», а потом вводили обратно.

«Когда кровь вводили мне, я не чувствовала. Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это», – сообщила Резцова.

«Анфиса Резцова частенько плывет, хоть и не пловчиха», – прокомментировал Губерниев эту новость.

Ранее Губерниев также критиковал чемпионку. Резцова в марте 2020 года заявляла, что не соблюдает карантин и навещает родственников. По ее мнению, люди, которые ездят на шашлыки в нынешней ситуации, «никому не мешают».

«А вам, Резцова, должно быть как минимум стыдно за все те страшные слова, которые вы сказали публично», – так отреагировал спортивный комментатор на эти заявления.