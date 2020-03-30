Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Ранее Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. По ее мнению, люди, которые ездят на шашлыки в нынешней ситуации, «никому не мешают».

Губерниев назвал позицию Резцовой «совершенно несуразной». «Она говорит, что ей плевать на карантин. Ее позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. И таких людей, безусловно, надо призывать к ответственности», – передает РИА «Новости» слова Губерниева.

Он напомнил, что главное на данный момент – «выполнять все, что предписано», при этом каждый человек должен начинать с себя.

«Над человечеством, действительно, серьезная угроза. А вам, Резцова, должно быть как минимум стыдно за все те страшные слова, которые вы сказали публично», – заключил Губерниев.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в России и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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