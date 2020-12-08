Выкинувшего с четвертого этажа девушку в Подмосковье арестовали

В Подмосковье арестовали мужчину, который выкинул с четвертого этажа знакомую, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого в убийстве жительницы Зарайска 1999 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Врадий ТАСС.

Тело погибшей с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, нашли под окнами многоэтажного дома в Зарайске 5 декабря. По предварительным данным следствия, убийство совершил мужчина, распивавший спиртные напитки с ней и со своим знакомым. Причиной такого поступка, считают в ведомстве, стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

Причастность уроженца Оренбургской области 1975 года рождения к преступлению подтверждается показаниями свидетелей. В скором времени ему планируется предъявить обвинение. У мужчины также есть судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.

В ноябре в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он выбросил из окна мальчика-инвалида. Мальчик остался жив, ему оказали медицинскую помощь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».