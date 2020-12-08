Финалист «Лидеров России 2020» возглавил Магаданскую областную больницу

Депутат Магаданской областной Думы, зампредседателя депутатского комитета по социальной политике, финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Тимофеев назначен главным врачом Магаданской областной больницы.

Тимофеев родился 8 июля 1978 года в городе Ставрополе. В 2000 году с отличием окончил Ставропольскую государственную медицинскую академию, там же прошел обучение в клинической ординатуре и аспирантуре по детской хирургии. В 2015 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В настоящее время трудится над докторской диссертацией, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

С 2002 по 2004 год работал детским хирургом Андроповской ЦРБ Ставропольского края. По совместительству выполнял функций общего хирурга: оказывал экстренную и плановую помощь всем категориям населения района. С 2004 по 2012 год был заведующим детским хирургическим отделением Магаданской областной больницы. С 2012 года работал главным врачом Магаданской областной детской больницы. За восемь лет его руководства учреждение прошло серьезную модернизацию. Благодаря произведенному обновлению детская больница считается многофункциональным, многопрофильным, специализированным лечебно-профилактическим учреждением.

В 2019 году за достижения в сфере здравоохранения Сергей Тимофеев стал лауреатом премии «Человек года». Награжден почетной грамотой Магаданской областной больницы, Благодарственным письмом Мэрии города Магадана, Почетной грамотой Департамента здравоохранения администрации Магаданской области, Благодарностью мэра города Магадана, Благодарственным письмом Губернатора Магаданской области, памятным знаком «65 лет Магаданской области», Почетной грамотой Магаданской областной Думы.

«Губернатор Магаданской области Сергей Константинович Носов ставит задачи цифровизации системы здравоохранения. На мой взгляд, очень интересное и перспективное направление, которое продолжу развивать – внедрять электронные истории болезни, оцифровывать рентгеновские изображения и создавать их единый архив, централизировать и организовывать ряд служб подразделений медицинских организаций и осуществлять их полный перевод на цифру. На сегодня существует проблема с организацией ряда клинических служб, их необходимо подтянуть, и на это будет направлено мое особое внимание», – рассказал о своих планах Тимофеев.

В конкурсе «Лидеры России» Сергей принимал участие трижды. В первом и втором сезоне становился полуфиналистом. В третьем сезоне Сергей стал финалистом специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020».

«Конкурс «Лидеры России» научил меня терпению и настойчивости. Потому что трижды участвовать в конкурсе, выходить в полуфинал, ездить во Владивосток – это серьезное, но крайне полезное испытание», – поделился Тимофеев.

Сергей Тимофеев – не только руководитель, но еще учитель и наставник. В рамках задания «Сердце Лидера» Сергей уже второй год подряд реализует образовательную медицинскую программу для школьников «Я буду доктором!» – это открытые уроки, во время которых дети знакомятся с организацией и устройством медицинской организации лечебных учреждений – как работает отделение реанимации и хирургии, какое имеется оборудование.

«Кроме того ряд открытых уроков у нас посвящены оказанию первой медпомощи – учим детей накладывать шину и повязку, считать пульс, измерять артериальное давление, рассказываем, что необходимо делать в случае, если у одноклассника случился обморок, эпилептический припадок или кто-то получил травму – то есть, как оказать первую помощь. Обсуждаем вопросы вакцинации, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Одним словом, стараемся расширять кругозор школьников, максимально развить интерес к медицинской специальности и привести их в профессию», – сообщил он.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».