Шахрай: В 1993 году Макашов мог захватить Кремль, но поехал брать Останкино

Экс-советник президента Бориса Ельцина, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ Сергей Шахрай рассказал о том, что в октябре 1993 году в России мог произойти переворот власти, если бы вместо попытки захвата телецентра Останкино генерал Альберт Макашов решил брать Кремль.

Шахрай в интервью газете ВЗГЛЯД указал, что в 1991 году было много предвестий гражданской войны, однако одной из причин того, что она так и не началась стало то, что между крупными слоями общества в России возникли непримиримые идеологические противоречия. В то же время он добавил, что в 1993 году произошло противоречие не групп граждан, а схватка двух элитных групп за власть.

«Пока был внешний противник в лице Горбачева и Союзного центра, российская элита была почти едина. Как только СССР не стало, началась борьба за власть. Не за идею. Не было такого, что коммунисты воевали с Ельциным, потому что хотели срочно восстановить Советский Союз или, допустим, вернуть Крым. Речь шла о ключевых финансовых и экономических рычагах. Парламент тянул одеяло на себя, президент и правительство – на себя. Типичный конфликт ветвей власти. А в итоге, условно говоря, несколько ключевых групп силовиков договорились с Ельциным и разгромили другую группу. И остальная страна к этому отнеслась в целом, по моей оценке, простите, довольно равнодушно», – напомнил Шахрай.

По его словам, одной из причин такого спокойствия страны «за пределами Московской кольцевой» стала работа руководства России. «Мы весь 1993 год работали с провинцией. Десятки поездок. Я за год налетал 400 часов. Пока Ельцин с Хасбулатовым в Москве выясняли отношения, в эти поездки вместе ездили люди из обеих команд. Мы вместе с ними уговаривали соотечественников в регионах потерпеть некоторое время, рассказывали о разработке новой Конституции. В том числе и поэтому, когда в Москве произошла эта буча, то остальная Россия промолчала, и пламя всероссийской смуты не разгорелось», – добавил бывший советник президента.

Однако, по его словам, события могли начать разворачиваться по другому сценарию. «Помню, как в ночь на 4 октября я на несколько часов из всех руководителей остался в Кремле один. Это было впечатление на всю жизнь. Я сидел на ступеньках подъезда президентского корпуса. Никого! Только вороны каркали, раннее утро осеннее. И тогда я остро чувствовал этот момент безвластия в огромной стране. Этот маятник застыл буквально на несколько мгновений. Возможно, внутри своих казарм Президентский полк и готовился к обороне Кремля, не знаю, но снаружи никого не было. Вероятно, ситуацию спасло то, что Макашов в тот момент не решился штурмовать Кремль, а вместе со своей командой на грузовиках отправился брать Останкино. И вместе с его грузовиками история страны пошла по другому маршруту», – вспомнил Шахрай.

Напомним, 3 октября 1993 года в Москве произошли массовые беспорядки – прорыв оцепления вокруг Дома Советов России, захват группой вооруженных сторонников Верховного совета во главе с генералом Альбертом Макашовым здания московской мэрии и попытка вооруженного захвата телецентра «Останкино». В Москве было объявлено чрезвычайное положение, и 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный совет были разогнаны введенными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники.