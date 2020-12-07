В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 9496 человек.

Днем ранее в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом.

В понедельник мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что за выходные в Москве привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек. При этом заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что у более 40% заболевших ОРВИ при помощи ПЦР-тестирования выявили коронавирус. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.