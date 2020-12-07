Названы самые популярные направления для туров с кэшбеком

Определены наиболее востребованные среди туристов направления при покупке туров по программе кешбэка, средний чек составил 16,7 тыс. рублей.

Туристы с 15 октября по 5 декабря 2020 могли забронировать отель в России вернуть 20% стоимости. В среднем россияне выбирали путевки на три ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ostrovok.ru.

Самыми популярными направлениями стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург.

Стоимость самого дорогого бронирования составила 131 тыс. рублей. Столько стоил отдых трех человек в отеле в Ялте на семь ночей. Самое продолжительное проживание – на 30 ночей – оплачено в Москве.

Чаще всего туристы выбирали отели категории три звезды, их оплатили 34 % пользователей. Почти столько же приобрели проживание в четырехзвездочных гостиницах. Пятизвездочные отели оплатили 9% путешественников.

Также многие россияне воспользовались акцией бронировании отеля на новогодние праздники. Так,17% путевок с кешбэком оплачены на период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Напомним, программа путешествий с кэшбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.